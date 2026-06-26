FTSE 100-Titel Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Antofagasta-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Antofagasta-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde das Antofagasta-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Antofagasta-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 4,30 GBP. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Antofagasta-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 232,396 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 25.06.2026 8 814,78 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 37,93 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 781,48 Prozent vermehrt.

Alle Antofagasta-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 36,00 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at