Antofagasta Aktie

Antofagasta für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144

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Rentables Antofagasta-Investment? 24.07.2026 10:03:37

FTSE 100-Titel Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Antofagasta-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Antofagasta-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Antofagasta-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 4,92 GBP. Wer vor 10 Jahren 10 000 GBP in die Antofagasta-Aktie investiert hat, hat nun 2 034,174 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.07.2026 auf 36,21 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 73 657,45 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 636,57 Prozent vermehrt.

Antofagasta erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 37,40 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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