Antofagasta Aktie

Antofagasta für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144

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Rentables Antofagasta-Investment? 02.10.2026 10:04:08

FTSE 100-Titel Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Antofagasta-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Antofagasta eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Antofagasta-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 14,15 GBP. Wer vor 3 Jahren 100 GBP in die Antofagasta-Aktie investiert hat, hat nun 7,067 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 36,90 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 260,78 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 160,78 Prozent gleich.

Der Marktwert von Antofagasta betrug jüngst 37,14 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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