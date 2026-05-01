Antofagasta Aktie
WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144
|Performance unter der Lupe
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01.05.2026 10:03:56
FTSE 100-Titel Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Antofagasta von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Antofagasta-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 4,83 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 2 069,536 Antofagasta-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.04.2026 gerechnet (35,50 GBP), wäre die Investition nun 73 458,20 GBP wert. Mit einer Performance von +634,58 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Antofagasta betrug jüngst 33,91 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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