FTSE 100-Titel Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Antofagasta von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Antofagasta-Aktie Anlegern gebracht.

Am 12.06.2023 wurde das Antofagasta-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Antofagasta-Anteile bei 14,56 GBP. Bei einem Antofagasta-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 686,813 Antofagasta-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.06.2026 auf 38,56 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 26 483,52 GBP wert. Mit einer Performance von +164,84 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Antofagasta zuletzt 37,59 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at