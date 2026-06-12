Antofagasta Aktie
WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144
|Profitables Antofagasta-Investment?
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12.06.2026 10:03:55
FTSE 100-Titel Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Antofagasta von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 12.06.2023 wurde das Antofagasta-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Antofagasta-Anteile bei 14,56 GBP. Bei einem Antofagasta-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 686,813 Antofagasta-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.06.2026 auf 38,56 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 26 483,52 GBP wert. Mit einer Performance von +164,84 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Antofagasta zuletzt 37,59 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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