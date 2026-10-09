Antofagasta Aktie
WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144
|Frühes Investment
|
09.10.2026 10:04:05
FTSE 100-Titel Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Antofagasta von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Antofagasta-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 13,55 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 73,781 Antofagasta-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 08.10.2026 auf 36,05 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 659,81 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 165,98 Prozent angezogen.
Antofagasta wurde jüngst mit einem Börsenwert von 36,38 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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