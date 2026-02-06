Antofagasta Aktie
WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144
|Profitable Antofagasta-Investition?
|
06.02.2026 10:04:18
FTSE 100-Titel Antofagasta-Aktie: So viel hätte eine Investition in Antofagasta von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 06.02.2016 wurden Antofagasta-Anteile via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 4,46 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2 240,645 Antofagasta-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.02.2026 auf 35,35 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 79 206,81 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 692,07 Prozent angewachsen.
Antofagasta markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 34,85 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Antofagasta plc
Aktien in diesem Artikel
|Antofagasta plc
|41,40
|0,95%
