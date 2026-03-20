FTSE 100-Titel Antofagasta-Aktie: So viel hätte eine Investition in Antofagasta von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Antofagasta-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Antofagasta-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Antofagasta-Anteile bei 15,03 GBP. Wer vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Antofagasta-Aktie investiert hat, hat nun 665,336 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 19.03.2026 21 776,45 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 32,73 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 117,76 Prozent gesteigert.

Antofagasta war somit zuletzt am Markt 32,28 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at