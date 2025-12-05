Antofagasta Aktie
WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144
|Langfristige Performance
|
05.12.2025 10:03:38
FTSE 100-Titel Antofagasta-Aktie: So viel hätte eine Investition in Antofagasta von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Antofagasta-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 13,91 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Antofagasta-Papier investiert hätte, hätte er nun 7,190 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.12.2025 auf 29,81 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 214,34 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +114,34 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Antofagasta belief sich zuletzt auf 28,64 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Antofagasta plc
|33,73
|0,87%
