FTSE 100-Titel Antofagasta-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Antofagasta-Investment von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Antofagasta-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Antofagasta-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 8,63 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 115,875 Antofagasta-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Antofagasta-Aktie auf 21,98 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 546,93 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +154,69 Prozent.

Antofagasta markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 20,71 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at