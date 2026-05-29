Antofagasta Aktie
WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144
|Langfristige Investition
|
29.05.2026 10:03:53
FTSE 100-Titel Antofagasta-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Antofagasta-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Antofagasta-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Antofagasta-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 4,37 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 100 GBP in die Antofagasta-Aktie investierten, hätten nun 22,904 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 954,19 GBP, da sich der Wert eines Antofagasta-Papiers am 28.05.2026 auf 41,66 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 854,19 Prozent gesteigert.
Der Antofagasta-Wert an der Börse wurde auf 40,35 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Antofagasta plc
|
29.05.26
|FTSE 100-Titel Antofagasta-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Antofagasta-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
28.05.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück (finanzen.at)
|
26.05.26