FTSE 100-Titel Antofagasta-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Antofagasta-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Antofagasta-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Antofagasta-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Antofagasta-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 4,37 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 100 GBP in die Antofagasta-Aktie investierten, hätten nun 22,904 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 954,19 GBP, da sich der Wert eines Antofagasta-Papiers am 28.05.2026 auf 41,66 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 854,19 Prozent gesteigert.

Der Antofagasta-Wert an der Börse wurde auf 40,35 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at