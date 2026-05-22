FTSE 100-Titel Antofagasta-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Antofagasta-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Antofagasta-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Antofagasta-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 15,44 GBP. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 GBP in die Antofagasta-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 647,639 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 21.05.2026 25 219,08 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 38,94 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 152,19 Prozent vermehrt.

Antofagasta wurde jüngst mit einem Börsenwert von 37,66 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at