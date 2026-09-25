Antofagasta Aktie

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WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144

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Antofagasta-Investmentbeispiel 25.09.2026 10:03:40

FTSE 100-Titel Antofagasta-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Antofagasta-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Antofagasta-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit der Antofagasta-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 25,98 GBP. Wer vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Antofagasta-Aktie investiert hat, hat nun 384,911 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Antofagasta-Aktie auf 37,18 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 311,01 GBP wert. Mit einer Performance von +43,11 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Antofagasta-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 36,94 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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