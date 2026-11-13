Antofagasta Aktie

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WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144

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Langfristige Anlage 13.11.2026 10:03:46

FTSE 100-Titel Antofagasta-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Antofagasta von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Antofagasta-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Antofagasta-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 7,06 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Antofagasta-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14,164 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 455,67 GBP, da sich der Wert eines Antofagasta-Anteils am 12.11.2026 auf 32,17 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 355,67 Prozent gleich.

Antofagasta markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 32,61 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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