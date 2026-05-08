FTSE 100-Titel Antofagasta-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Antofagasta-Anleger freuen

Im Rahmen der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel Antofagasta am 07.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,48 GBP je Aktie beschlossen. Die Dividende ist somit im Vergleich zum Vorjahr 100,00 Prozent gestiegen. Alles in allem schüttet Antofagasta 300,02 Mio. GBP an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 20,75 Prozent.

Entwicklung der Antofagasta-Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung schloss die Antofagasta-Aktie via London bei einem Wert von 38,99 GBP. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Antofagasta wird der Antofagasta-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann den Antofagasta-Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Die Auszahlung der Dividende an die Antofagasta-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Antofagasta verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 1,46 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich vermindert, damals betrug sie noch 1,49 Prozent.

Aktienkurs im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Antofagasta-Aktienkurs via London 106,32 Prozent nach oben entwickelt. Wird die Rendite inklusive der Dividende gesehen, fand in dem Zeitraum eine Steigerung von 190,42 Prozent statt.

Dividendenprognose von Antofagasta

Für 2027 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0,75 USD. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 1,69 Prozent steigen.

Hauptdaten von Dividenden-Titel Antofagasta

Die Börsenbewertung des FTSE 100-Unternehmens Antofagasta beträgt aktuell 37,628 Mrd. GBP. Antofagasta besitzt aktuell ein KGV von 32,06. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Antofagasta einen Umsatz von 6,541 Mrd.GBP sowie einen Gewinn je Aktie von 1,02 GBP.

Redaktion finanzen.at