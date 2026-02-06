Ashtead Aktie

Ashtead für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 894565 / ISIN: GB0000536739

Profitabler Ashtead-Einstieg? 06.02.2026 10:04:18

FTSE 100-Titel Ashtead-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ashtead-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Ashtead-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Ashtead-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Ashtead-Anteile bei 38,48 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Ashtead-Aktie investierten, hätten nun 25,988 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Ashtead-Papiers auf 48,83 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 268,97 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,90 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Ashtead bezifferte sich zuletzt auf 20,30 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Ashtead plc 57,00 1,79% Ashtead plc

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

