Ashtead Aktie
WKN: 894565 / ISIN: GB0000536739
|Profitabler Ashtead-Einstieg?
|
06.02.2026 10:04:18
FTSE 100-Titel Ashtead-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ashtead-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Ashtead-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Ashtead-Anteile bei 38,48 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Ashtead-Aktie investierten, hätten nun 25,988 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Ashtead-Papiers auf 48,83 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 268,97 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,90 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Ashtead bezifferte sich zuletzt auf 20,30 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Ashtead plc
Aktien in diesem Artikel
|Ashtead plc
|57,00
|1,79%
