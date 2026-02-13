Ashtead Aktie
WKN: 894565 / ISIN: GB0000536739
|Lukrative Ashtead-Investition?
|
13.02.2026 10:03:58
FTSE 100-Titel Ashtead-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ashtead von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Ashtead-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 8,05 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Ashtead-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 242,236 Ashtead-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 52,70 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 65 465,84 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +554,66 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Ashtead belief sich zuletzt auf 21,35 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!


