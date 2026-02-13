FTSE 100-Titel Ashtead-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ashtead von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Ashtead-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Ashtead-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 8,05 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Ashtead-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 242,236 Ashtead-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 52,70 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 65 465,84 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +554,66 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Ashtead belief sich zuletzt auf 21,35 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at