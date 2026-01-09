Ashtead Aktie

Ashtead für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 894565 / ISIN: GB0000536739

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Ashtead-Anlage 09.01.2026 10:05:10

FTSE 100-Titel Ashtead-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ashtead von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ashtead-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Ashtead-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Ashtead-Aktie letztlich bei 36,62 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,731 Ashtead-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 149,75 GBP, da sich der Wert einer Ashtead-Aktie am 08.01.2026 auf 54,84 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 49,75 Prozent vermehrt.

Der Ashtead-Wert an der Börse wurde auf 22,81 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ashtead plc

mehr Nachrichten