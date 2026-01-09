FTSE 100-Titel Ashtead-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ashtead von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ashtead-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Ashtead-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Ashtead-Aktie letztlich bei 36,62 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,731 Ashtead-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 149,75 GBP, da sich der Wert einer Ashtead-Aktie am 08.01.2026 auf 54,84 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 49,75 Prozent vermehrt.

Der Ashtead-Wert an der Börse wurde auf 22,81 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at