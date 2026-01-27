FTSE 100-Titel Associated British Foods-Aktie: Hätte sich eine Associated British Foods-Investition von vor einem Jahr bezahlt gemacht?

Heute vor 1 Jahr wurde das Associated British Foods-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 18,70 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Associated British Foods-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 53,490 Associated British Foods-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 006,42 GBP, da sich der Wert eines Associated British Foods-Anteils am 26.01.2026 auf 18,82 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 0,64 Prozent.

Der Marktwert von Associated British Foods betrug jüngst 13,29 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at