Associated British Foods Aktie

Associated British Foods für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920876 / ISIN: GB0006731235

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Associated British Foods-Investmentbeispiel 27.01.2026 10:03:57

FTSE 100-Titel Associated British Foods-Aktie: Hätte sich eine Associated British Foods-Investition von vor einem Jahr bezahlt gemacht?

Vor Jahren in Associated British Foods-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Associated British Foods-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 18,70 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Associated British Foods-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 53,490 Associated British Foods-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 006,42 GBP, da sich der Wert eines Associated British Foods-Anteils am 26.01.2026 auf 18,82 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 0,64 Prozent.

Der Marktwert von Associated British Foods betrug jüngst 13,29 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Associated British Foods plc

mehr Nachrichten