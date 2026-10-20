Associated British Foods Aktie

Associated British Foods für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920876 / ISIN: GB0006731235

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Associated British Foods-Performance im Blick 20.10.2026 10:03:36

FTSE 100-Titel Associated British Foods-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Associated British Foods-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Associated British Foods-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Associated British Foods-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Associated British Foods-Aktie betrug an diesem Tag 17,80 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Associated British Foods-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,620 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 108,09 GBP, da sich der Wert eines Associated British Foods-Anteils am 19.10.2026 auf 19,24 GBP belief. Aus 100 GBP wurden somit 108,09 GBP, was einer positiven Performance von 8,09 Prozent entspricht.

Alle Associated British Foods-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,58 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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