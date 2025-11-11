FTSE 100-Titel Associated British Foods-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Associated British Foods von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Associated British Foods-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurden Associated British Foods-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 15,56 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Associated British Foods-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6,427 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2025 auf 22,58 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 145,12 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 45,12 Prozent.

Associated British Foods wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16,11 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at