Associated British Foods Aktie

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WKN: 920876 / ISIN: GB0006731235

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Associated British Foods-Anlage 01.09.2026 10:03:56

FTSE 100-Titel Associated British Foods-Aktie: So viel hätte eine Investition in Associated British Foods von vor 10 Jahren gekostet

Anleger, die vor Jahren in Associated British Foods-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Associated British Foods-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 31,00 GBP. Bei einem Associated British Foods-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 322,581 Associated British Foods-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 619,35 GBP, da sich der Wert eines Associated British Foods-Papiers am 28.08.2026 auf 20,52 GBP belief. Mit einer Performance von -33,81 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Associated British Foods-Wert an der Börse wurde auf 14,34 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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