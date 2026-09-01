FTSE 100-Titel Associated British Foods-Aktie: So viel hätte eine Investition in Associated British Foods von vor 10 Jahren gekostet

Anleger, die vor Jahren in Associated British Foods-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Associated British Foods-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 31,00 GBP. Bei einem Associated British Foods-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 322,581 Associated British Foods-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 619,35 GBP, da sich der Wert eines Associated British Foods-Papiers am 28.08.2026 auf 20,52 GBP belief. Mit einer Performance von -33,81 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Associated British Foods-Wert an der Börse wurde auf 14,34 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at