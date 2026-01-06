Associated British Foods Aktie
WKN: 920876 / ISIN: GB0006731235
|Associated British Foods-Investition im Blick
|
06.01.2026 10:03:44
FTSE 100-Titel Associated British Foods-Aktie: So viel hätte eine Investition in Associated British Foods von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 06.01.2023 wurde die Associated British Foods-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 17,71 GBP wert. Bei einem Investment von 1 000 GBP in Associated British Foods-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 56,465 Associated British Foods-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.01.2026 auf 21,48 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 212,87 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 21,29 Prozent.
Der Börsenwert von Associated British Foods belief sich zuletzt auf 15,06 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Associated British Foods plc
|25,00
|0,81%
