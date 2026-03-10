Associated British Foods Aktie

WKN: 920876 / ISIN: GB0006731235

Profitable Associated British Foods-Investition? 10.03.2026 10:03:35

FTSE 100-Titel Associated British Foods-Aktie: So viel hätte eine Investition in Associated British Foods von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Associated British Foods-Aktien verlieren können.

Am 10.03.2021 wurde das Associated British Foods-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Associated British Foods-Papier an diesem Tag bei 24,11 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Associated British Foods-Aktie investierten, hätten nun 41,484 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Associated British Foods-Papiers auf 18,46 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 765,80 GBP wert. Das entspricht einer Einbuße um 23,42 Prozent.

Jüngst verzeichnete Associated British Foods eine Marktkapitalisierung von 13,02 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

