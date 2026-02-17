Associated British Foods Aktie

Associated British Foods für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920876 / ISIN: GB0006731235

Profitable Associated British Foods-Investition? 17.02.2026 10:11:40

FTSE 100-Titel Associated British Foods-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Associated British Foods-Investment von vor 10 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Associated British Foods-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Associated British Foods-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 32,59 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 30,684 Associated British Foods-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 19,48 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 597,58 GBP wert. Damit wäre die Investition 40,24 Prozent weniger wert.

Zuletzt ergab sich für Associated British Foods eine Börsenbewertung in Höhe von 13,90 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

