Associated British Foods Aktie

Associated British Foods für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920876 / ISIN: GB0006731235

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Associated British Foods-Investition im Blick 25.08.2026 10:03:37

FTSE 100-Titel Associated British Foods-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Associated British Foods-Investment von vor 5 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Associated British Foods-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Associated British Foods-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 20,02 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 49,950 Associated British Foods-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 24.08.2026 1 033,47 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 20,69 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3,35 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Associated British Foods zuletzt 14,40 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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