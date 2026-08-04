Associated British Foods Aktie
WKN: 920876 / ISIN: GB0006731235
|Lukrative Associated British Foods-Anlage?
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04.08.2026 10:03:42
FTSE 100-Titel Associated British Foods-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Associated British Foods von vor 10 Jahren verloren
Die Associated British Foods-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 28,97 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 34,518 Associated British Foods-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 732,83 GBP, da sich der Wert einer Associated British Foods-Aktie am 03.08.2026 auf 21,23 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 26,72 Prozent verkleinert.
Associated British Foods wurde am Markt mit 14,60 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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