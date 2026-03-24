FTSE 100-Titel Associated British Foods-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Associated British Foods von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Associated British Foods-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurde das Associated British Foods-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Associated British Foods-Anteile betrug an diesem Tag 19,21 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,207 Associated British Foods-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.03.2026 gerechnet (17,85 GBP), wäre das Investment nun 92,92 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7,08 Prozent verringert.

Insgesamt war Associated British Foods zuletzt 12,58 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at