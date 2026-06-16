FTSE 100-Titel Associated British Foods-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Associated British Foods von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Associated British Foods gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit Associated British Foods-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Associated British Foods-Aktie bei 20,69 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Associated British Foods-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,833 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Associated British Foods-Papiers auf 19,27 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 93,11 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 6,89 Prozent abgenommen.

Associated British Foods wurde am Markt mit 13,62 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at