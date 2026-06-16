Associated British Foods Aktie
WKN: 920876 / ISIN: GB0006731235
|Lukrative Associated British Foods-Anlage?
|
16.06.2026 10:03:56
FTSE 100-Titel Associated British Foods-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Associated British Foods von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit Associated British Foods-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Associated British Foods-Aktie bei 20,69 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Associated British Foods-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,833 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Associated British Foods-Papiers auf 19,27 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 93,11 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 6,89 Prozent abgenommen.
Associated British Foods wurde am Markt mit 13,62 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Associated British Foods plc
|
16.06.26
|Handel in London: FTSE 100 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
16.06.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
16.06.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 notiert am Dienstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
16.06.26
|FTSE 100-Titel Associated British Foods-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Associated British Foods von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
16.06.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Start im Plus (finanzen.at)
|
10.06.26
|Börse London in Grün: So performt der FTSE 100 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
10.06.26
|FTSE 100 aktuell: So bewegt sich der FTSE 100 mittags (finanzen.at)
|
10.06.26