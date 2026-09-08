Associated British Foods Aktie
WKN: 920876 / ISIN: GB0006731235
|Associated British Foods-Anlage im Blick
|
08.09.2026 10:03:40
FTSE 100-Titel Associated British Foods-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Associated British Foods von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurde die Associated British Foods-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 22,37 GBP. Bei einem Associated British Foods-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,470 Associated British Foods-Aktien. Die gehaltenen Associated British Foods-Aktien wären am 07.09.2026 91,15 GBP wert, da der Schlussstand 20,39 GBP betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 8,85 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Associated British Foods eine Marktkapitalisierung von 14,48 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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