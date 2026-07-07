FTSE 100-Titel Associated British Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Associated British Foods von vor 10 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Associated British Foods-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Associated British Foods-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Associated British Foods-Papiers betrug an diesem Tag 27,80 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Associated British Foods-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,597 Associated British Foods-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Associated British Foods-Aktie auf 18,99 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 68,29 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31,71 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Associated British Foods bezifferte sich zuletzt auf 13,69 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at