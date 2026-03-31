Associated British Foods Aktie
WKN: 920876 / ISIN: GB0006731235
|Associated British Foods-Investment im Blick
|
31.03.2026 10:03:49
FTSE 100-Titel Associated British Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Associated British Foods von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Associated British Foods-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 19,40 GBP. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Associated British Foods-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 51,546 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Associated British Foods-Aktie auf 18,50 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 953,35 GBP wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 4,66 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Associated British Foods belief sich zuletzt auf 12,94 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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