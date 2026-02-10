FTSE 100-Titel Associated British Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Associated British Foods von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Associated British Foods-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Associated British Foods-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 22,84 GBP. Bei einem Associated British Foods-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,378 Associated British Foods-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.02.2026 auf 19,19 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 84,00 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -16,00 Prozent.

Insgesamt war Associated British Foods zuletzt 13,69 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at