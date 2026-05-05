FTSE 100-Titel Associated British Foods-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Associated British Foods von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Associated British Foods-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Associated British Foods-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 23,16 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Associated British Foods-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,318 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 79,15 GBP, da sich der Wert eines Associated British Foods-Anteils am 01.05.2026 auf 18,33 GBP belief. Damit wäre die Investition um 20,85 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Associated British Foods belief sich jüngst auf 12,86 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at