Associated British Foods Aktie
WKN: 920876 / ISIN: GB0006731235
|Associated British Foods-Anlage
|
05.05.2026 10:03:51
FTSE 100-Titel Associated British Foods-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Associated British Foods von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurden Associated British Foods-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 23,16 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Associated British Foods-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,318 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 79,15 GBP, da sich der Wert eines Associated British Foods-Anteils am 01.05.2026 auf 18,33 GBP belief. Damit wäre die Investition um 20,85 Prozent gesunken.
Der Börsenwert von Associated British Foods belief sich jüngst auf 12,86 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Associated British Foods plc
|
10:03
|FTSE 100-Titel Associated British Foods-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Associated British Foods von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
28.04.26
|FTSE 100-Papier Associated British Foods-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Associated British Foods von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
22.04.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 am Mittwochmittag schwächer (finanzen.at)
|
21.04.26
|AB Foods-Aktie deutlich schwächer: Primark wird in Unabhängigkeit entlassen (dpa-AFX)
|
21.04.26
|LSE-Handel: FTSE 100 steigt mittags (finanzen.at)
|
21.04.26
|FTSE 100-Papier Associated British Foods-Aktie: So viel Verlust hätte eine Associated British Foods-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
21.04.26
|Börse London: Anleger lassen FTSE 100 zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
15.04.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Associated British Foods plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Associated British Foods plc
|20,80
|-1,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX-Anleger in Kauflaune -- DAX mit Gewinnen -- US-Börsen fester -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist am Dienstag Optimismus zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt im Handelsverlauf zu. Die US-Börsen zeugen sich mit Gewinnen. Am Dienstag dominierten in Fernost die Bären.