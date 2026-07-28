FTSE 100-Titel Associated British Foods-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Associated British Foods von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Associated British Foods eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Associated British Foods-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 20,53 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 4,871 Associated British Foods-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.07.2026 98,05 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 20,13 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 1,95 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war Associated British Foods zuletzt 13,96 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at