FTSE 100-Titel Associated British Foods-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Associated British Foods von vor 10 Jahren angefallen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Associated British Foods-Investment verlieren können.

Am 20.01.2016 wurde die Associated British Foods-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Associated British Foods-Anteile an diesem Tag bei 29,22 GBP. Bei einem Associated British Foods-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,422 Associated British Foods-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 19.01.2026 63,52 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 18,56 GBP belief. Das entspricht einem Minus von 36,48 Prozent.

Associated British Foods markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 13,17 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

