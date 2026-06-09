FTSE 100-Titel Associated British Foods-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Associated British Foods von vor 10 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Associated British Foods-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 09.06.2016 wurden Associated British Foods-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 29,40 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 340,136 Associated British Foods-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 08.06.2026 auf 18,63 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 336,73 GBP wert. Damit wäre die Investition 36,63 Prozent weniger wert.

Alle Associated British Foods-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,04 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at