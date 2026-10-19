AstraZeneca Aktie

AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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AstraZeneca-Anlage 19.10.2026 10:04:18

FTSE 100-Titel AstraZeneca-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in AstraZeneca von vor einem Jahr rentiert?

Bei einem frühen AstraZeneca-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades AstraZeneca-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das AstraZeneca-Papier 125,58 GBP wert. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 GBP in die AstraZeneca-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 79,631 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 910,81 GBP, da sich der Wert eines AstraZeneca-Anteils am 16.10.2026 auf 124,46 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 0,89 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von AstraZeneca bezifferte sich zuletzt auf 192,77 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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