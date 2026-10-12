AstraZeneca Aktie

AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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Frühe Investition 12.10.2026 10:03:45

FTSE 100-Titel AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AstraZeneca-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AstraZeneca-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das AstraZeneca-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren AstraZeneca-Anteile an diesem Tag 49,59 GBP wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 GBP in die AstraZeneca-Aktie investierten, hätten nun 20,167 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 09.10.2026 2 419,68 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 119,98 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 141,97 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete AstraZeneca eine Marktkapitalisierung von 186,17 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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07.10.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
30.09.26 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
29.09.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
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