AstraZeneca Aktie

AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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AstraZeneca-Anlage 28.09.2026 10:03:45

FTSE 100-Titel AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AstraZeneca-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in AstraZeneca-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden AstraZeneca-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der AstraZeneca-Aktie betrug an diesem Tag 110,06 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die AstraZeneca-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 90,860 AstraZeneca-Aktien. Die gehaltenen AstraZeneca-Anteile wären am 25.09.2026 11 404,69 GBP wert, da der Schlussstand 125,52 GBP betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 14,05 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von AstraZeneca betrug jüngst 194,35 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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16.09.26 AstraZeneca Buy UBS AG
16.09.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
16.09.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.09.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.26 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
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