AstraZeneca Aktie

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WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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AstraZeneca-Investition im Blick 10.08.2026 10:03:54

FTSE 100-Titel AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AstraZeneca-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen AstraZeneca-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem AstraZeneca-Papier statt. Zur Schlussglocke war das AstraZeneca-Papier an diesem Tag 81,48 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12,273 AstraZeneca-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 07.08.2026 auf 118,96 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 460,04 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 46,00 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von AstraZeneca belief sich jüngst auf 184,58 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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07.08.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
04.08.26 AstraZeneca Buy UBS AG
04.08.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
03.08.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
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