FTSE 100-Titel AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AstraZeneca-Aktie Investoren gebracht.

Das AstraZeneca-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 78,98 GBP. Wer vor 5 Jahren 10 000 GBP in die AstraZeneca-Aktie investiert hat, hat nun 126,615 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 139,74 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 693,24 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +76,93 Prozent.

Der Börsenwert von AstraZeneca belief sich zuletzt auf 216,83 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

