AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|Langfristige Investition
|
29.12.2025 10:03:51
FTSE 100-Titel AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden AstraZeneca-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 75,00 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das AstraZeneca-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,333 AstraZeneca-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 182,31 GBP, da sich der Wert einer AstraZeneca-Aktie am 24.12.2025 auf 136,74 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +82,31 Prozent.
Jüngst verzeichnete AstraZeneca eine Marktkapitalisierung von 212,08 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
