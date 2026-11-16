AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|Rentable AstraZeneca-Investition?
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16.11.2026 10:03:29
FTSE 100-Titel AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das AstraZeneca-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die AstraZeneca-Aktie 135,32 GBP wert. Bei einem AstraZeneca-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,739 AstraZeneca-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 103,33 GBP, da sich der Wert eines AstraZeneca-Papiers am 13.11.2026 auf 139,82 GBP belief. Mit einer Performance von +3,33 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der AstraZeneca-Wert an der Börse wurde auf 216,69 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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