AstraZeneca Aktie

AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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Frühes Investment 26.10.2026 10:04:08

FTSE 100-Titel AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AstraZeneca-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen AstraZeneca-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem AstraZeneca-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 103,92 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in die AstraZeneca-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,962 AstraZeneca-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 23.10.2026 auf 128,24 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 123,40 GBP wert. Aus 100 GBP wurden somit 123,40 GBP, was einer positiven Performance von 23,40 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von AstraZeneca belief sich zuletzt auf 199,01 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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