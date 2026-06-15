FTSE 100-Titel AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AstraZeneca-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen AstraZeneca-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden AstraZeneca-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die AstraZeneca-Aktie bei 83,43 GBP. Bei einem AstraZeneca-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 119,861 AstraZeneca-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des AstraZeneca-Papiers auf 134,62 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 135,68 GBP wert. Die Steigerung von 10 000 GBP zu 16 135,68 GBP entspricht einer Performance von +61,36 Prozent.

Jüngst verzeichnete AstraZeneca eine Marktkapitalisierung von 209,02 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at