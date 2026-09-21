FTSE 100-Titel AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AstraZeneca von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen AstraZeneca-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades AstraZeneca-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das AstraZeneca-Papier 113,04 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,846 AstraZeneca-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.09.2026 gerechnet (125,00 GBP), wäre das Investment nun 1 105,80 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +10,58 Prozent.

AstraZeneca wurde am Markt mit 193,86 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at