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AstraZeneca Aktie

AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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Langfristige Performance 30.03.2026 10:03:40

FTSE 100-Titel AstraZeneca-Aktie: So viel hätte eine Investition in AstraZeneca von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in AstraZeneca-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 30.03.2016 wurde die AstraZeneca-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 39,16 GBP wert. Wer vor 10 Jahren 100 GBP in die AstraZeneca-Aktie investiert hat, hat nun 2,554 Anteile im Depot. Die gehaltenen AstraZeneca-Aktien wären am 27.03.2026 365,27 GBP wert, da der Schlussstand 143,02 GBP betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 265,27 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von AstraZeneca bezifferte sich zuletzt auf 221,93 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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