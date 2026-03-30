AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|Langfristige Performance
|
30.03.2026 10:03:40
FTSE 100-Titel AstraZeneca-Aktie: So viel hätte eine Investition in AstraZeneca von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 30.03.2016 wurde die AstraZeneca-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 39,16 GBP wert. Wer vor 10 Jahren 100 GBP in die AstraZeneca-Aktie investiert hat, hat nun 2,554 Anteile im Depot. Die gehaltenen AstraZeneca-Aktien wären am 27.03.2026 365,27 GBP wert, da der Schlussstand 143,02 GBP betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 265,27 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von AstraZeneca bezifferte sich zuletzt auf 221,93 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
10:03
|FTSE 100-Titel AstraZeneca-Aktie: So viel hätte eine Investition in AstraZeneca von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel: FTSE 100 verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Europa: STOXX 50 beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
27.03.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 verliert letztendlich (finanzen.at)
|
27.03.26
|Freitagshandel in London: FTSE 100 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
|
27.03.26
|Handel in London: FTSE 100 präsentiert sich am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
27.03.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 am Freitagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
27.03.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 am Freitagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|06:19
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|06:19
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|06:19
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.03.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.03.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|165,80
|1,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg eskaliert weiter: ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich im Handel zum Wochenstart mit Verlusten. Die Börsen in Fernost bewegen sich am Montag vorwiegend auf tieferem Niveau.