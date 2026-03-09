AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|AstraZeneca-Investition im Blick
|
09.03.2026 10:03:48
FTSE 100-Titel AstraZeneca-Aktie: So viel hätte eine Investition in AstraZeneca von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden AstraZeneca-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen AstraZeneca-Anteile letztlich bei 120,72 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,828 AstraZeneca-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen AstraZeneca-Papiere wären am 06.03.2026 120,11 GBP wert, da der Schlussstand 145,00 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20,11 Prozent gesteigert.
AstraZeneca wurde am Markt mit 224,71 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
