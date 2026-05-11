FTSE 100-Titel AstraZeneca-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AstraZeneca-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in AstraZeneca-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem AstraZeneca-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das AstraZeneca-Papier an diesem Tag bei 119,24 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,839 AstraZeneca-Aktien. Die gehaltenen AstraZeneca-Aktien wären am 08.05.2026 111,91 GBP wert, da der Schlussstand 133,44 GBP betrug. Das entspricht einem Anstieg um 11,91 Prozent.

Am Markt war AstraZeneca jüngst 207,04 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at